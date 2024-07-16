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Супрун отчитался об улучшении экспрессов «Рязань-Москва»
В поездах для пассажиров разместили QR-коды, по которым можно направить обращения.

Во вторник, 16 июля, на заседании правительства министр транспорта и автомобильных дорог Павел Супрун отчитался перед Павлом Малковым об улучшении экспрессов «Рязань-Москва».

Как отметил глава регионального Минтранса, ежедневно курсирует 18 пригородных поездов, включая десять экспрессов. В зимний период ЦУР фиксировали жалобы на неисправность туалетов, систем отопления, неудовлетворительное техническое санитарное состояние вагонов.

«В январе 2024 года была организована рабочая группа, в ходе мониторинга выявили: повреждения подлокотников и спинок, столиков, покрытия пола, розеток, освещения, неудовлетворительное состояние туалетов, температура в салоне значительно ниже нормативной. Перевозчик подготовил план по устранению дефектов и устранил их к 30 марта». — подчеркнул чиновник.

Также Супрун добавил, что контроль за состоянием поездов усилили, а для пассажиров разместили QR-коды, по которым можно направить обращения. За май поступило 147 обращений: по 102 — работы завершили, 33 — в работе, 12 — не приняты в работу по причине отсутствия номера поезда.

Кроме того, чиновник заявил, что уже можно увидеть, как меняется к лучшему вид из окна поезда, пока он следует по территории региона. Малков добавил, что продолжит следить за этим. Напомним, рязанцы жаловались на неотапливаемые вагоны.

В апреле на прямом эфире Малков заявлял о ремонте экспресс-поездов «Рязань-Москва».