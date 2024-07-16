Рязанский священник предупредил о работающих от его имени мошенниках

Аферисты создали аккаунт в Telegram с данными секретаря епархиального совета Рязанской Митрополии РПЦ Дмитрия Фетисова.

Рязанский священник Дмитрий Фетисов предупредил о работающих от его имени мошенниках. Информацию во вторник, 16 июля, он разместил на личной странице ВКонтакте.

«Дорогие друзья, будьте осторожны! Мошенники создали фейковый аккаунт с моим фото в ТГ и рассылают сообщения от моего имени», — предостерег секретарь епархиального совета Рязанской Митрополии РПЦ.

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