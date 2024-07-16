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Рязанская НПК помогла жителям деревни Турлатово с благоустройством

Работники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») помогли жителям деревни Турлатово Рязанского района и провели работы по благоустройству: покрасили ограждение дворовой хоккейной площадки, покосили траву, убрали и вывезли мусор.

Рязанская НПК в регионе ведет социально ответственный бизнес. В течение года сотрудники участвуют в городских, областных и федеральных субботниках по благоустройству и очистке территорий от мусора, а также в акциях по озеленению. Предприятие помогает в организации для школьников экспедиций с исследовательской программой по изучению особенностей природы родного края.

Зимой 2024 года Рязанская НПК помогла Железнодорожному району города убрать снег и удалить наледь с проезжей части дороги, ведущей к школе № 17. С помощью специализированной техники очистили 650 квадратных метров дороги и вывезли более 60 кубических метров льда и снега.

В День космонавтики сотрудники завода провели масштабный субботник в Центральном парке культуры и отдыха. В ходе работ был очищен центральный сквер от сухих ветвей, убраны поваленные деревья, наведен порядок вдоль прогулочных дорожек. Весь апрель в ЦПКиО работала спецтехника Рязанской НПК, чтобы повысить комфорт, безопасность и экологичность крупнейшего социально-культурного объекта Рязани. За все время работники вывезли на свалку более 70 тонн древесных отходов и более 100 тонн бытового мусора.

В рамках весеннего месячника по благоустройству города представители Рязанской НПК навели порядок на улице Татарской — проезжую часть, тротуары и газоны очистили от мусора и грязи.

Весной работники РНПК высадили «семейные клумбы» в Центральном парке культуры и отдыха со стороны улицы Братиславской. Кроме того, при поддержке компании воспитанники детской общественной экологической организации «Хозяин Мещеры» совершили ряд экспедиций по живописным местам Рязанской области. В каждой поездке школьники под руководством педагогов изучали флору и фауну природных территорий, принимали участие в очистке живописных мест.

Справка.

АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», дочернее общество НК «Роснефть», входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и выпускаемой продукции.

Завод вносит основной вклад в обеспечение нефтепродуктами Центрального федерального округа. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.