Рязанская мэрия объяснила повышение стоимости льготных проездных

Как написано в комментарии на странице Павла Малкова во «ВКонтакте», часть стоимости льготного проезда оплачивается перевозчиками из городского бюджета.

Рязанская мэрия объяснила жителям повышение стоимости льготных проездных в общественном транспорте.

Как написано в комментарии на странице Павла Малкова во «ВКонтакте», часть стоимости льготного проезда оплачивается перевозчиками из городского бюджета.

«Рязанская гордума установила новый порядок определения стоимости льготных проездных. С учетом этого мы провели расчет и определили новые цены, по которым можно будет приобрести льготный проездной с 1 августа», — говорится в сообщении.

Кроме того, горадминистрация объяснила, почему в Рязани ограничили количество компенсируемых поездок 50-ю. Отмечается, что мэрия проанализировала данные систем оплат и выяснила, что в среднем одна льготная категория жителей совершает именно такое количество поездок.

Напомним, в Рязани выросла стоимость льготных проездных.

Также отменили льготный проезд для предпенсионеров. Для остальных категорий количество поездок ограничили 50-ю.