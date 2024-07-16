Рязанка спасла жизнь мужчине с сердечным приступом

Все произошло на Куйбышевском шоссе.

Рязанка на Куйбышевском шоссе спасла жизнь мужчине с сердечным приступом. Соответствующий пост появился в группе «Подслушано в Рязани».

Отмечается, что мужчина держался за сердце.

«Мимо проходило много людей, но никто не остановился, чтобы помочь. Благодаря быстрой реакции девушки, мужчина был доставлен в больницу вовремя. Девушка не прошла мимо, а помогла человеку в трудную минуту, ее действия спасли жизнь человеку», — написал автор.