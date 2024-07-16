Рязанцев предупредили о масштабных рейдах Госавтоинспекции

В регионе пройдет комплексное мероприятие «Встречная полоса».

Рязанцев предупредили о масштабных рейдах Госавтоинспекции. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Комплексное мероприятие «Встречная полоса» пройдет в Рязанской области во вторник, 16 июля.

«Согласно ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ — за выезд на полосу встречного движения, предусмотрено лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев, либо штраф в размере 5000 рублей», — говорится в сообщении.

Водителей просят соблюдать скоростной режим, ПДД и не выезжать на полосу, предназначенную для встречного движения.