Россиян предупредили о последствиях мощнейшей вспышки на Солнце

Метеочувствительных людей просят с особой заботой отнестись к своему организму в этот период.

Россиян предупредили о последствиях мощнейшей вспышки на Солнце. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

По его словам, новая вспышка превзошла по мощности все взрывы, ранее произошедшие на звезде этим летом.

Метеочувствительных людей просят с особой заботой отнестись к своему организму в этот период.