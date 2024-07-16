Работники ГРПЗ получили дипломы выпускников Президентской программы

Трое сотрудников Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) успешно защитили аттестационные работы по программе профессиональной подготовки «Менеджмент» Президентской программы. Всего за 26 лет дипломы получил 171 сотрудник ГРПЗ.

В этом году выпускниками Президентской программы стали начальник участка Андрей Синицын, старший мастер Игорь Есин, начальник конструкторского бюро Сергей Воробьев. Все они прошли обучение на базе Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина. На итоговой аттестации они показали умение систематизировать полученные теоретические знания, применив их в своих проектах. Все работы носили практический характер и касались развития предприятия.

«Наш завод с 1998 года участвует в данной программе обучения. Она позволяет повысить уровень знаний и в дальнейшем эффективно применять их на практике в современных условиях. За 26 лет диплом выпускника Президентской программы получил 171 человек. Наши сотрудники продолжат обучаться и в следующем году — конкурсный отбор прошли три человека», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

По мнению Сергея Воробьева, Президентская программа дает уникальные возможности в части получения новых знаний и оттачивания навыков.

«Один из самых главных положительных моментов — комплексный подход на стыке экономики, менеджмента и психологии, позволяющий взглянуть на ситуации с разных точек зрения и, ключевое, примерить всё к своей повседневной практике. На многие вопросы после обучения смотришь другими глазами. Во многом это возможно благодаря тому, что курсы лекций при обучении читают не сухие теоретики, а люди, работающие в тех областях, в которых преподают. Крайне полезное обучение, где я получил массу нужной информации, которую буду применять в своей трудовой деятельности на заводе», — уверен он.

Президентская Программа — это масштабный и во многом уникальный проект по подготовке современных высококвалифицированных управленцев. Государственный заказчик программы — Министерство экономического развития Российской Федерации, основной координатор — комиссия по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации.