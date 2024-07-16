Опубликован график отключения горячей воды на август в Рязани

В список отключений попали более 20 улиц. Воду на них будут отключать из-за планово-профилактических работ на системах и объектах теплоснабжения.

Опубликован график отключения горячей воды на август в Рязани. Он появился в официальной группе теплосетей «Вконтакте».

В список отключений попали более 20 улиц. Воду на них будут отключать из-за планово-профилактических работ на системах и объектах теплоснабжения.

Отключения будут проводится с 1 по 13 августа, с 1 по 14 августа, с 5 по 9 августа, с 12 по 25 августа, с 13 по 26 августа, с 15 по 28 августа, с 26 по 30 августа.