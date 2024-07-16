Названа причина гибели рабочего в Милославском районе

Напомним, трагедия произошла в поселке Центральный. Предварительно установлено, что сотрудниками организации проводились работы по очистке канализационного коллектора. Трое рабочих упали в коллектор, в результате 61-летний мужчина отравился канализационными газами и скончался. Его коллег госпитализировали.

Названа причина гибели рабочего в Милославском районе. Подробности происшествия привели в пресс-службе региональной прокуратуры.

Напомним, трагедия произошла в поселке Центральный. Предварительно установлено, что сотрудниками организации проводились работы по очистке канализационного коллектора. Трое рабочих упали в коллектор, в результате 61-летний мужчина отравился канализационными газами и скончался. Его коллег госпитализировали.

Прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также проверку начали следователи СК. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.