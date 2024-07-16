Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
30°
Срд, 17
29°
Чтв, 18
29°
ЦБ USD 87.81 0.07 16/07
ЦБ EUR 95.78 0.02 16/07
Нал. USD 87.90 / 88.70 16/07 16:25
Нал. EUR 97.02 / 97.34 16/07 16:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«У нас дружный коллектив и отличная зарплата!» — «Зеленый сад» продолж...
56 минут назад
118
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
Вчера 13:43
1 381
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
11 июля 08:33
3 633
Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиц...
С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться...
10 июля 12:25
4 235
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На двух улицах Рязани отключат холодную воду 17 июля
Ее не будет c 09:30 до 17:00.

На двух улицах Рязани отключат холодную воду 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

В среду, 17 июля, c 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

  • улица Пронская, дома №№ 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14-а, 15, 15 корпус 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 корпус 1, 26, 27, 27 корпус 1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 корпус 1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52;
  • улица Рязанская, дома №№ 1, 2, 2 корпус 1, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21-а, 23, 25, 29, 33, 39.