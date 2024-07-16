На двух улицах Рязани отключат холодную воду 17 июля
Ее не будет c 09:30 до 17:00.
На двух улицах Рязани отключат холодную воду 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».
В среду, 17 июля, c 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Пронская, дома №№ 1, 2, 2-а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 14-а, 15, 15 корпус 1, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25 корпус 1, 26, 27, 27 корпус 1, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35 корпус 1, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52;
- улица Рязанская, дома №№ 1, 2, 2 корпус 1, 3, 4, 5, 6 корпус 1, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 21-а, 23, 25, 29, 33, 39.