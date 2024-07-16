На двух улицах Рязани отключат холодную воду 17 июля

Ее не будет c 09:30 до 17:00.

На двух улицах Рязани отключат холодную воду 17 июля. Об этом сообщает пресс-служба «Водоканала».

В среду, 17 июля, c 09:30 до 17:00 холодной воды не будет по адресам: