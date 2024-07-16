Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 16
30°
Срд, 17
30°
Чтв, 18
29°
ЦБ USD 87.81 0.07 16/07
ЦБ EUR 95.78 0.02 16/07
Нал. USD 87.90 / 88.60 16/07 14:30
Нал. EUR 96.80 / 97.29 16/07 14:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанский блэкаут. Почему горожане в жару остаются без света
Редакция РЗН. Инфо решила выяснить причины масштабных о...
Вчера 13:43
1 314
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
11 июля 08:33
3 576
Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиц...
С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться...
10 июля 12:25
4 180
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
9 469
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Минобороны РФ озвучило потери ВСУ за сутки
Также стало известно, что средства ПВО сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой.

Минобороны РФ озвучило потери ВСУ за сутки. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Из сводки следует, что совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1920 человек.

Средства ПВО сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, две управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS, 28 беспилотных летательных аппаратов, а также украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой.