Минобороны РФ озвучило потери ВСУ за сутки

Также стало известно, что средства ПВО сбили украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой.

Минобороны РФ озвучило потери ВСУ за сутки. Информация опубликована в Telegram-канале ведомства.

Из сводки следует, что совокупные потери украинских войск за сутки составили до 1920 человек.

Средства ПВО сбили шесть оперативно-тактических ракет ATACMS, две управляемые авиабомбы Hammer, семь реактивных снарядов HIMARS, 28 беспилотных летательных аппаратов, а также украинский самолет Як-52 с пулеметной установкой.