МИД РФ назвал «очковтирательством» заявление Киева о готовности к переговорам

Обоснованием служит действующий на Украине указ о запрете переговоров с Россией.

Все заявления Киева о готовности решать конфликт политико-дипломатическими методами являются пустыми словами и «очковтирательством», пока на Украине действует указ о запрете переговоров с Россией. Об этом заявил глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук в разговоре с агентством ТАСС.

По его словам, если бы в Киеве на самом деле были готовы к переговорам, то отменили бы указ, запрещающий решение конфликта таким способом. Также они бы согласились предметно обсудить инициативы, предложенные властями разных стран, а не только «формулу мира» президента Украины Владимира Зеленского, чьи полномочия истекли 20 мая 2024 года.

Полищук подчеркнул, что за «псевдомиролюбивой риторикой» и заявлениями о готовности к переговорам в действительности стоит лишь желание завоевать симпатию стран Глобального Юга.