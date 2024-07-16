Мэрия Рязани ответила на претензии из-за загрязненного пляжа в Солотче

В ведомстве назвали ситуацию сезонным явлением.

Мэрия Рязани ответила на претензии по поводу состояния загрязненного пляжа в Солотче. Информация появилась в комментариях Telegram-канала Павла Малкова.

«Подрядчик, обслуживающий пляж, и Роспотребнадзор регулярно раз в десять дней проводят отбор проб на соответствие воды всем необходимым нормам для купания. Нарушений на данный момент не фиксировали. Вероятнее всего, это сезонное явление по подъему тины со дна реки, здоровью жителей не угрожает, пляж работает и открыт для купания», — ответили в ведомстве.

Ранее рязанцы в соцсетях возмутились состоянием пляжа в Солотче.