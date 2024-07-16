МегаФон признан лидером по скорости мобильного интернета и покрытию сети

МегаФон показал лучшие результаты по скорости мобильного интернета и покрытию сети среди всех операторов России, сохранив лидерство в 2024 году. Об этом свидетельствуют итоги независимого исследования международной компании Ookla® за первый и второй квартал текущего года.

В основу анализа легли замеры скорости интернета, которые абоненты всех операторов совершали со своих мобильных устройств с помощью приложения Speedtest®.

По скорости мобильного интернета МегаФон подтвердил свое лидерство восьмой год подряд.

Чтобы оценить покрытие мобильных сетей, эксперты Ookla® исследовали качество сервисов операторов на каждом участке площадью 5 квадратных километров на всей территории России, где есть сотовая связь. Чтобы минимизировать влияние некорректно работающих устройств, в каждой локации анализировались сканирования минимум с двух разных аппаратов. МегаФон так же продемонстрировал лучший результат по этому показателю третий год подряд, с момента изучения параметра аналитиками Ookla®.

«Чтобы ежегодно подтверждать статус лучшей мобильной сети России, нам необходимо уделять особое внимание техническому развитию. Мы расширяем зону LTE покрытия, обеспечивая качественную связь вдоль федеральных трасс, в малонаселенных пунктах, в популярных туристических местах. В регионах активно идет рефарминг — сети четвертого поколения постепенно вытесняют устаревшие стандарты связи 2G и 3G. За прошедший год наши темпы рефарминга выросли вдвое, а сама программа охватила 52 региона РФ. МегаФон также продолжает внедрять технологические новшества — мы первыми на рынке запустили функцию интеллектуального управления нагрузкой в сети радиодоступа (RCAF), которая позволяет нам повысить доступность популярных интернет-сервисов даже в моменты пиковой нагрузки», — отметил технический директор МегаФона Алексей Титов.

Лидирующие позиции компании по скорости мобильного интернета подтверждаются исследованием и в Рязанской области. Так, в столице региона медианная скорость скачивания в первом полугодии 2024 года составила более 33 Мбит⁄с. В области этот показатель равен 26,45 Мбит/с. Это самые высокие результаты среди всех операторов региона, определенные на основе 69 тысяч тестов абонентов большой пятерки. Компания добилась таких показателей благодаря непрерывному развитию сети в регионе — в Рязанской области в 2024 году специалисты построили и модернизировали более 100 объектов связи.