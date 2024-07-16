МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области
По данным синоптиков, в течение суток 16 июля местами на территории Рязанской области сохранится кратковременный дождь, в отдельных районах сильный. Ожидается гроза, в отдельных районах возможен град.
МЧС выпустило метеопредупреждение для жителей Рязанской области. Оно появилось на сайте регионального ведомства.
По данным синоптиков, в течение суток 16 июля местами на территории Рязанской области сохранится кратковременный дождь, в отдельных районах сильный. Ожидается гроза, в отдельных районах возможен град.
При грозе шквалистое усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду.