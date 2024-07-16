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Малков отчитал чиновников за неудовлетворительную подготовку к пляжному сезону
Губернатор зачитал обращения граждан из соцсетей. Пользователи пытались выяснить, когда будет получено разрешение на купание на озерах Ласковское и Уржинское, а также на пляже в деревне Соха в Старожиловском районе. Помимо этого, жалобы поступали из Скопина и Сапожка.

Во вторник, 16 июля, на заседании правительства Павел Малков отчитал чиновников за неудовлетворительную подготовку к пляжному сезону.

Губернатор зачитал обращения граждан из соцсетей. Пользователи пытались выяснить, когда будет получено разрешение на купание на озерах Ласковское и Уржинское, а также на пляже в деревне Соха в Старожиловском районе. Помимо этого, жалобы поступали из Скопина и Сапожка.

Исполняющий обязанности главы Рязанского района Борис Ясинский сообщил, что пляжи на озерах Уржинское и Ласковское обустроены и открыты с 6 июня. Однако разрешение от Роспотребнадзора они получили только 11 июля. Павел Малков отметил, что это непозволительно поздно, и попросил чиновников заниматься обустройством и заключениями раньше.

Администрация Старожиловского района на связь не вышла. Малков не стал ждать ответа и подчеркнул, что видел ответы администраций Скопина и Сапожка в соцсетях. В них говорилось, что водоемы не подходят к требованиям, которые предъявляются к местам массового купания, или же не все требования удалось выполнить.

«Коллеги, не надо говорить, что что-то не получается. Есть проблема, надо искать, как ее решить: выехать на место самим или с МЧС. Люди купаются в конкретных местах, которые определены много лет. Прошу всех руководителей муниципалитетов лично заняться данным вопросом. В целом работой по созданию условий для пляжного отдыха я недоволен, считаю ее неудовлетворительной», — сказал Малков.

Кроме того, губернатор попросил зампреда правительства Анну Рослякову предоставить ему реестр мест для купания, план развития для каждого пляжа и четкий график по их запуску.

«В этом году не было системности, поэтому некоторые пляжи вообще не открылись, а некоторые открылись к середине лета. Надо провести работу по пляжам, чтобы в следующем году они открывались в начале лета», — подытожил Малков.