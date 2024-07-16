Компания «Капитал-Строитель жилья» рассказала о способах оплаты ипотеки для рязанцев

«Капитал-Строитель жилья» предусмотрел множество вариантов оплаты, чтобы каждый мог купить квартиру с комфортным платежом и наименьшей переплатой.

• Квартира в рассрочку

С первоначальным взносом от 10% и ежемесячным платежом от 25 000 рублей. В качестве первого взноса может быть использован материнский капитал. В таком случае платежи идут на погашение стоимости квартиры, а не процентов по ипотеке.

• Траншевая ипотека от 6000р. в месяц

Такую ипотеку можно брать частями — траншами. Проценты начисляются не на всю сумму кредита, а только на размер транша, благодаря чему ежемесячный платеж и размер переплаты по кредиту существенно снижены.

• Правильная ипотека от Совкомбанка

Эксклюзивная программа в партнерстве с Совкомбанком со ставкой от 4,9%

• Ипотека со ставкой от 0,11 до 8%

Застройщик самостоятельно выплачивает банку часть процентов, а ставка уменьшается и становится в пределах от 0,11% до 8% в зависимости от срока.

• Ипотека с первым взносом 0%Оставь денежные средства на ремонт!

• Квартира в Trade-in

Возможность легко и быстро превратить старенькую вторичку в сияющую новостройку.

• Кладовки в подарок