Директор центра защиты леса назвала обработку от непарного шелкопряда в Рязанской области эффективной

Обработку лесов от непарного шелкопряда в Клепиковском, Рыбновском, Рязанском и Спасском районах Рязанской области признали эффективной 92%. Об этом в интервью телеканала ТКР заявила директор ФБУ «Рослесозащита — Центр защиты леса Рязанской области» Галина Кононова.
Из-за лесов, которые входят в водоохранную зону, территории обрабатывались наземным способом. Для уничтожения шелкопряда выбрали биологический препарат лепидоцид, который не вредит растениям, человеку и теплокровным животным.
Средство распрыскивали на листья деревьев. После того, как шелкопряд объедал их, препарат попадал в кишечник насекомого. Пищеварение нарушалось, и шелкопряд погибал.
Кононова добавила, что через четыре часа после попадания препарата насекомое переставало питаться. Спустя три-пять дней шелкопряд массово погибал.
Директор центра защиты лесов напомнила, что вспышка шелкопряда случилась в 2023 году. Площадь очага на территории лесов составила 94 тысячи гектаров. В состав пораженных мест вошли земли национального парка, заповедника, поля, которые заросли березами.
Напомним, с учетом ограничений в законодательстве обработку против непарного шелкопряда провели на пяти тысячах 613 гектарах. Стало известно, какие районы Рязанской области больше всего пострадали от насекомого
Позже в Рязанской области установили феромонные ловушки для непарного шелкопряда.