Директор центра защиты леса назвала обработку от непарного шелкопряда в Рязанской области эффективной

Для борьбы с вредителем использовали биологический препарат лепидоцид.

Обработку лесов от непарного шелкопряда в Клепиковском, Рыбновском, Рязанском и Спасском районах Рязанской области признали эффективной 92%. Об этом в интервью телеканала ТКР заявила директор ФБУ «Рослесозащита — Центр защиты леса Рязанской области» Галина Кононова.

Из-за лесов, которые входят в водоохранную зону, территории обрабатывались наземным способом. Для уничтожения шелкопряда выбрали биологический препарат лепидоцид, который не вредит растениям, человеку и теплокровным животным.

Средство распрыскивали на листья деревьев. После того, как шелкопряд объедал их, препарат попадал в кишечник насекомого. Пищеварение нарушалось, и шелкопряд погибал.

Кононова добавила, что через четыре часа после попадания препарата насекомое переставало питаться. Спустя три-пять дней шелкопряд массово погибал.

Директор центра защиты лесов напомнила, что вспышка шелкопряда случилась в 2023 году. Площадь очага на территории лесов составила 94 тысячи гектаров. В состав пораженных мест вошли земли национального парка, заповедника, поля, которые заросли березами.

Напомним, с учетом ограничений в законодательстве обработку против непарного шелкопряда провели на пяти тысячах 613 гектарах. Стало известно, какие районы Рязанской области больше всего пострадали от насекомого

Позже в Рязанской области установили феромонные ловушки для непарного шелкопряда.