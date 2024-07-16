Депутаты из Волгограда посетили Михайлов в рамках акции-велопробега «Из Сталинграда в Ленинград»

Во вторник, 16 июля, депутаты Волгоградской областной и городской дум — участники патриотического велопробега «Из Сталинграда в Ленинград: дорога памяти длиною в 80 лет» прибыли в Михайлов Рязанской области.

Акция приурочена к празднованию 80-летия освобождения Ленинграда от фашистской блокады и победы в Великой Отечественной войне.

Маршрут велопробега: Волгоград — Воронежская область — Тамбов — Рязанская область — Московская область — Москва — Тверская область — Новгородская область — Ленинградская область — Санкт-Петербург.

Депутаты Рязанской облдумы встретили участников велопробега, и вместе возложили цветы к мемориалу «Воинам-рязанцам, погибшим за Родину».

«Ровно 80 лет назад группа молодых защитников и строителей Сталинграда поставила цель — проделать этот длинный и нелегкий путь, чтобы выразить свою солидарность с жителями освобожденного от блокады Ленинграда. Обменяться опытом и привлечь внимание молодежи к восстановлению двух непокоренных городов. Мы с гордостью едем дорогой наших предков, дорогой памяти длиной в 80 лет», — сказал председатель комитета Волгоградской областной Думы по образованию, науке, делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Алексей Рыгин.

Депутаты Рязанской облдумы вместе с коллегами из Волгоградского парламента также провели рабочую встречу, поделились опытом реализации проектов благоустройства территорий. Посетили площадь Ленина, парк с фонтанами, реконструированные в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Инициатива выиграла во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды среди малых городов и исторических поселений в 2022 году.

Здесь обустроили пешеходную зону, провели мощение по мотивам Михайловского кружева, озеленение, создали зрелищную зону и другие объекты инфраструктуры.

Кроме того, гости познакомились с историей и жизнью Свято-Покровского женского монастыря, посетили Михайловское предприятие по производству изделий народных художественных промыслов, музей Труженицы.

Следующая остановка участников патриотической акции-велопробега состоится в Московской области.