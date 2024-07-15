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За выходные рязанские полицейские изъяли более 380 литров контрафактного алкоголя
На владельцев завели административные дела. Им грозит штраф от 10000 до 15000 рублей.

За выходные рязанские полицейские изъяли более 380 литров контрафактного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, в баре на улице Зубковой обнаружили 31 литр незаконной алкогольной продукции.

Кроме того, в городе Рыбное из магазина на улице Мира изъяли более 350 литров спиртного.

На владельцев завели административные дела. Им грозит штраф от 10000 до 15000 рублей.