ВАУ театр и театр Картонии записали видеоприглашения на фестиваль «Старая Рязань» 20 июля

Воронежский академический уличный театр и Государственный уличный театр Картонии записали видеоприглашения для рязанцев и гостей области на фестиваль «Старая Рязань», который пройдет в субботу, 20 июля.

ВАУ театр привезет на фестиваль спектакль «Как царь Петр чего-нибудь там». В спектакле остроумный и находчивый государь Петр собирается достать луну с неба. Как рассказали артисты в своем приглашении, в спектакле задействованы ходулисты, акробаты и петрушки.

Государственный уличный театр Картонии уже объявил, что построит на городище Старой Рязани крепость из картона. Для этого артисты привезут на фестиваль грузовик с этим материалом, и сами приедут за три дня до мероприятия, чтобы подготовиться. На самом фестивале театр откроет мастерскую по созданию картонных труб и картонной защиты, а потом устроит зрелищные бои с предварительными тренировками. Каждый гость фестиваля старше семи лет может в них поучаствовать.

В видеоприглашении театра так и говорится, что они открывают «посольство» в Старой Рязани и приглашают гостей фестиваля приехать к ним.

Напомним, историко-патриотический фестиваль «Старая Рязань — место традиций, место славы, место силы» пройдет в субботу, 20 июля, на городище Старой Рязани в Спасском районе. Он проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Время проведения фестиваля с 12:00 до 20:00.На фестивале покажут спектакли уличные театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Подмосковья. Так театр «Петрушкина слобода» из Мытищ покажет на фестивале балаганный спектакль «Петрушка», а театр «Трикстер» из Москвы — зрелищное уличное шоу «Руслан и Людмила».

Хедлайнер фестиваля — финалист «Евровидения-2010» Петр Налич. Он также записал ролик для рязанцев, в котором пообещал исполнить для гостей «свои старые и новые песни». Выступит на фестивале Заслуженный артист России Алексей Зардинов. Солист группы Вячеслава Добрынина «Доктор шлягер», неоднократный участник «Песни года» исполнит на фестивале свои хиты «Созвездие гончих псов» и «Последний теплоход», а также другие песни.

На фестивале запланированы мастер-классы от Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, откроется ремесленная ярмарка и выставка художника Вадима Овсянникова.

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