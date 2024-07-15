В Татарстане труп 44-летнего мужчины пролежал в квартире несколько дней

В Татарстане труп 44-летнего мужчины пролежал в квартире несколько дней. Об этом сообщил портал « Челнинские известия ».

Трагедия произошла в Набережных Челнах.

Согласно публикации, женщина решила навестить знакомого в 54-м комплексе. Ей никто не открыл дверь. Женщина вызвала полицейских.

В квартире нашли труп мужчины без признаков насильственной смерти. При этом человек умер, по данным специалистов, примерно за 3-4 дня до обнаружения. Причину определят судмедэксперты.