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В Солотче построят коллектор
Работы выполнят в течение 35 рабочих дней с момента заключения контракта.

На строительство напорного коллектора Ду 300 мм от КНС-3 до КНС-4 в Солотче выделили девять миллионов 838 тысяч 739 рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Как указано в документах, подрядчик подготовит основание под трубопроводы, проложит их, выполнит засыпку. Помимо этого, построит канализационные камеры, расчистит территорию от кустарника и мелколесья при густой поросли, а также вскроет и восстановит асфальт.

Во время проведения работ на объекте необходимо присутствовать представителям служб водоканала, электросетей и связи. Строительные материалы, изделия и оборудование должны быть с сертификатами и соответствовать требованиям законодательства.

Заказчик — МП «Водоканал города Рязани». Работы выполнят в течение 35 рабочих дней с момента заключения контракта.

Ранее сообщалось, что в Солотче за счет МП «Водокал» построят канализационный коллектор, через который можно подключить близлежащие дома к системе водоотведения.