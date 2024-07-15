В Сараях поймали пьяного пенсионера за рулем автомобиля

63-летнего сараевца отстранили от управления и составили на него протокол по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ. Мужчине грозит лишение водительских прав до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.