В Сараях поймали пьяного пенсионера за рулем автомобиля
63-летнего сараевца отстранили от управления и составили на него протокол по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ. Мужчине грозит лишение водительских прав до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.
В Сараях поймали пьяного пенсионера за рулем автомобиля. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Вечером 14 июля сотрудники Госавтоинспекции задержали пьяного водителя за рулем Toyota RAV4.
Алкотестер показал 1,339 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха.
63-летнего сараевца отстранили от управления и составили на него протокол по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ. Мужчине грозит лишение водительских прав до 2 лет и штраф в 30 тысяч рублей.