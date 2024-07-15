В Рязанском районе изменят схему движения на развязке у села Шумашь

Движение из Спасска-Рязанского в Рязань станет основным, а движение из Заокского в Рязань — второстепенным.

С 1 августа 2024 года изменится схема движения на транспортной развязке в районе села Шумашь. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

Движение из Спасска-Рязанского в Рязань станет основным, а движение из Заокского в Рязань — второстепенным.

Водителей просят учитывать эту информацию и быть внимательными при движении по данному перекрестку.