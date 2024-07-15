В рязанском перинатальном центре сменилось руководство

Теперь обязанности главного врача Рязанского областного перинатального центра исполняет Максим Коваленко.

В рязанском перинатальном центре сменилось руководство. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

Теперь обязанности главного врача Рязанского областного перинатального центра исполняет Максим Коваленко.

Максим Коваленко — выпускник медицинского университета имени академика Ивана Павлова. Ранее он работал в перинатальном центре заместителем главного врача по акушерско-гинекологической помощи. До этого работал в роддоме № 1. Общий стаж работы — 17 лет.