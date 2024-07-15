В Рязанской области осудят главу сельского поселения за служебный подлог

Кроме того, его обвиняют в незаконной вырубке леса.

В Рязанской области осудят главу сельского поселения за служебный подлог и незаконную вырубку леса. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что представитель власти, не имея разрешительных документов на спил деревьев, договорился о проведении незаконной рубки леса на территории Шацкого района Рязанской области с передачей срубленных деревьев в счет оплаты за произведенные работы.

В результате лесному фонду причинен ущерб более двух млн рублей.

Позже обвиняемый внес в официальные документы заведомо ложные сведения о якобы имевшем место рассмотрении на заседании Совета депутатов поселения вопроса об установлении противопожарного режима на территории муниципалитета и принятии по данному вопросу решения, предоставляющего ему право на вырубку.

Уголовное дело направили в суд.