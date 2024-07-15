В Рязани задержали угонщика автомобиля, объявленного в федеральный розыск

Патрульные полицейские доставили рязанца в отдел МВД России по Советскому району Рязани, где его передадут инициаторам розыска.

В Рязани задержали угонщика автомобиля, объявленного в федеральный розыск. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на улице Кальная. Полицейские задержали мужчину, который при виде них скрылся в ближайшем дворе. Выяснилось, что 32-летний рязанец объявлен в федеральный розыск. Он обвиняется в угоне автомобиля.

Патрульные полицейские доставили рязанца в отдел МВД России по Советскому району Рязани, где его передадут инициаторам розыска.