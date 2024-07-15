В Рязани задержали мужчину, укравшего банковскую карту и тратившего с нее деньги

На него завели уголовное дело.

В Рязани задержали мужчину, укравшего банковскую карту и тратившего с нее деньги. Об этом сообщило региональное УМВД.

В полицию обратилась 30-летняя рязанка. Она рассказала о том, что потеряла банковскую карту, а ей на телефон приходят уведомления об оплате покупок этой картой.

Оперативники выяснили, что к хищению 3742 рублей причастен 22-летний рязанец. Ранее его судили за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Ориентировку на розыск мужчины разослали всем патрульным. Вскоре правоохранители заметили похожего на разыскиваемого на улице Чапаева. Мужчину остановили. Выяснилось, что он причастен к краже. Его передали оперативникам.

Возбуждено уголовное дело.