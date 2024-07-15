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В Рязани в результате несчастного случая погиб рабочий
Трагедия произошла в понедельник, 15 июля. Рабочий погиб во время проведения работ по замене канализационных труб.

В Рязани в результате несчастного случая погиб рабочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России.

Трагедия произошла в понедельник, 15 июля. Рабочий 1989 года рождения погиб во время проведения работ по замене канализационных труб. Это произошло из-за обрушения грунта траншеи.

Следователи начали проверку. «Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в управлении.