В Рязани в результате несчастного случая погиб рабочий

Трагедия произошла в понедельник, 15 июля. Рабочий погиб во время проведения работ по замене канализационных труб.

В Рязани в результате несчастного случая погиб рабочий. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России.

Трагедия произошла в понедельник, 15 июля. Рабочий 1989 года рождения погиб во время проведения работ по замене канализационных труб. Это произошло из-за обрушения грунта траншеи.

Следователи начали проверку. «Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в управлении.