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В Рязани при пожаре на складе за «Барсом» пострадали две женщины
Площадь возгорания составила около 120 квадратных метров.

В Рязани при пожаре на складе за ТЦ «Барс на Московском» пострадали две женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о возгорании в складском помещении на Шоссейном переулке поступила в понедельник, 15 июля, в 17:46.

Огонь тушили 23 человека, привлекалось семь единиц техники. В 18:42 пожар локализовали на площади около 120 квадратных метров. В МЧС уточнили, что сейчас пожар ликвидирован.

Предварительно пострадали две женщины 1970 и 1978 годов рождения.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.