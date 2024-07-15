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В Рязани массово отключили свет
Об этом РЗН. Инфо сообщили в электросетях.

В Рязани массово отключили свет. Об этом РЗН. Инфо сообщили в электросетях.

Электричества нет по адресам:

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  • ул. Разина;
  • ул. Пугачева;
  • ул. Чайкиной;
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  • ул. Ключевая;
  • ул. Семашко;
  • ул. Гагарина;
  • Первый проезд Ломоносова;
  • Старосадский проезд;
  • ул.Снежная;
  • ул. Братиславская;
  • ул. Баженова;
  • Первомайский проспект;
  • ул. Вокзальная;
  • ул. Трудовая;
  • ул. Телевизионная;
  • ул. Рытикова;
  • ул. Космодемьянской;
  • ул. Гастелло;
  • Район Голенчино.

Работы проведут до полного восстановления.