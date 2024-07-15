В Рязани массово отключили свет
Об этом РЗН. Инфо сообщили в электросетях.
В Рязани массово отключили свет. Об этом РЗН. Инфо сообщили в электросетях.
Электричества нет по адресам:
- ул. Спортивная;
- Спортивный переулок;
- Скорбященский проезд;
- Старообрядческий проезд;
- ул. Введенская;
- ул. Халтурина;
- ул. Полевая;
- ул. Светлая;
- Голенчинское шоссе;
- ул. Старый сад;
- ул. Разина;
- ул. Пугачева;
- ул. Чайкиной;
- ул. Родниковая;
- ул. Ключевая;
- ул. Семашко;
- ул. Гагарина;
- Первый проезд Ломоносова;
- Старосадский проезд;
- ул.Снежная;
- ул. Братиславская;
- ул. Баженова;
- Первомайский проспект;
- ул. Вокзальная;
- ул. Трудовая;
- ул. Телевизионная;
- ул. Рытикова;
- ул. Космодемьянской;
- ул. Гастелло;
- Район Голенчино.
Работы проведут до полного восстановления.