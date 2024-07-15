В Рязани хотят заменить остановку в Лесопарке, на состояние которой жаловались жители

Однако данный вопрос рассмотрят не в этом году.

В Рязани хотят заменить остановку в Лесопарке, на состояние которой жаловались жители. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе горадминистрации.

По данным ведомства, в 2024 году разработали проектную документацию по капремонту дороги параллельно Окскому шоссе с выходом на проезд Речников. У Орехового озера планируют заменить остановку. Однако данный вопрос рассмотрят не в этом году.

По словам мэрии, остановки убирают ежедневно.

Напомним, рязанцы рассказали об «ужасном» состоянии остановки в Лесопарке.