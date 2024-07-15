В Рязани двое мужчин подрались на улице Татарской

Очевидцы утверждают, что разборки с кулаками проходят там регулярно.

В Рязани двое мужчин подрались на улице Татарской. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

«Постоянные драки на Татарке около круглосуточного алко-маркета и кафе „На Пушкина“», — написали в публикации.

Судя по кадрам, конфликт разгорелся между двумя мужчинами. Один из них ударом повалил оппонента на землю. В выяснения отношений вмешался третий участник, который и смог утихомирить дерущихся.