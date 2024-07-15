В России разработали новый адаптационный курс для мигрантов

В нем говорится об актуальном законодательстве и нормах поведения в обществе.

В России разработали новый адаптационный курс для мигрантов. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил «Коммерсантъ».

Программу разработало Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Она представляет собой 70-минутную лекцию с необходимой информацией о миграционном и трудовом законодательстве РФ.

Также иностранцам расскажут о правилах поведения в стране и конкретном регионе, в том числе посоветуют не свистеть женщинам и мужчинам, а также не обсуждать прохожих на родном языке.

Кроме того, приезжих ждет короткий урок истории, где среди прочего напомнят, что «большие деньги из бюджета СССР позволяли республикам Центральной Азии успешно развиваться».

Курс введут в ближайшее время.