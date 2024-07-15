Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 15
29°
Втр, 16
30°
Срд, 17
31°
ЦБ USD 87.74 -0.25 13/07
ЦБ EUR 95.76 0.08 13/07
Нал. USD 87.90 / 88.48 15/07 11:55
Нал. EUR 96.50 / 97.18 15/07 11:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанская вакцина для национального иммунитета: как в Рязани 10 лет на...
Сегодня вопросу национального лекарственного суверените...
11 июля 08:33
2 912
Дует, но не охлаждает. Корреспондент РЗН. инфо искал работающие кондиц...
С наступлением жары рязанцы начали регулярно жаловаться...
10 июля 12:25
3 509
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
8 824
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
6 927
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В России разработали новый адаптационный курс для мигрантов
В нем говорится об актуальном законодательстве и нормах поведения в обществе.

В России разработали новый адаптационный курс для мигрантов. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщил «Коммерсантъ».

Программу разработало Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Она представляет собой 70-минутную лекцию с необходимой информацией о миграционном и трудовом законодательстве РФ.

Также иностранцам расскажут о правилах поведения в стране и конкретном регионе, в том числе посоветуют не свистеть женщинам и мужчинам, а также не обсуждать прохожих на родном языке.

Кроме того, приезжих ждет короткий урок истории, где среди прочего напомнят, что «большие деньги из бюджета СССР позволяли республикам Центральной Азии успешно развиваться».

Курс введут в ближайшее время.