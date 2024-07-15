В России подорожал вывоз твердых коммунальных отходов

Себестоимость вывоза отходов в среднем по России за последний год выросла более чем на 30%. Об этом сообщает Российский экологический оператор.
На изменение показателя повлияло несколько факторов. В их числе — увеличение заработной платы производственному персоналу, рост трат на горюче-смазочные материалы и подорожание мусоровозов.
При этом тарифы для жителей на вывоз отходов остались практически без изменений. Это означает, что в них учтен меньший уровень зарплат. Это приводит к формированию кассового разрыва. Чтобы избежать его, операторы стали оформлять кредиты на операционную деятельность.
По предположениям экспертов, в будущем кассовый разрыв будет лишь расти. Решением проблемы станет установление экономически обоснованных тарифов, добавили специалисты.