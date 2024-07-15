В России хотят установить пошаговую индексацию утильсбора на транспорт

Правительство предложило проводить индексацию ежегодно до 2030 года. Мера будет действовать на машины, автобусы и некоторые виды спецтехники.

В России хотят установить пошаговую индексацию утильсбора на транспорт. Об этом пишет РБК .

Отмечается, что мера будет действовать на машины, автобусы и некоторые виды спецтехники.

По данным издания, правительство предложило проводить индексацию ежегодно до 2030 года. Она предусмотрена на производимые в России и Белоруссии виды техники.

В сообщении подчеркнули, что в случае принятия постановления влияния на стоимость автомобилей не будет из-за мер господдержки.