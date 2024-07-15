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В Рособрнадзоре предложили реформу школьных экзаменов

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев предложил реформу школьных экзаменов. Слова чиновника привел РБК.

По его словам, результаты прошедших в девятом классе экзаменов нужно учитывать при поступлении в колледжи и техникумы. «Сейчас конкурс в некоторые техникумы выше, чем в высшие учебные заведения. Аттестат — это все-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов», — заявил Музаев.

Глава ведомства сказал, что сейчас люди задаются вопросом: «для чего сдают экзамены в девятых классах?». При этом Музаев отмечает, что оценки в аттестате не всегда отражают реальный уровень знаний.