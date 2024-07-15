В РГРЭС назвали причину отключения электричества на двух рязанских улицах
Специалисты устраняют аварию.
В РГРЭС назвали причину отключения электричества на двух рязанских улицах. Сообщение появилось в комментариях Telegram-канала Малкова.
Как рассказали в электросетях, в 12:00 на проезде Шабулина из-за несанкционированных с РГРЭС земляных работ кабельные линии получили механические повреждения, после чего без напряжения осталась часть жителей на улице Пирогова и проезде Шабулина.
Специалисты устраняют аварию. Электричество планируют восстановить в течение трех часов.
Напомним, на двух рязанских улицах отключили свет.