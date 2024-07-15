В Подмосковье четверых людей расстреляли во время массовой драки

В Подмосковье четверых людей расстреляли во время массовой драки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на парковке торгового центра в деревне Марусино.

По информации источника, в драке участвовали 40 мужчин. Причиной конфликтой называют замечание за хамское общение с продавщицей. Толпа отправилась выяснять отношения на парковку.

«Одному выстрелили в лицо в упор. Огнестрельные ранения еще у троих. Все обратились к медикам. Стрелки и компания скрылись до прибытия полиции», — указано в публикации. Возбуждено дело.