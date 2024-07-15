В Пителинском районе подростки на мопеде сбили 16-летнего велосипедиста
В результате пострадали водитель мопеда и его 15-летняя девочка-пассажир, а также водитель велосипеда.
В Пителинском районе подростки на мопеде сбили 16-летнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло ночью 14 июля на 5-м километре автодороги «Щацк-Касимов». 17-летний водитель мопеда «Орион» сбил 16-летнего велосипедиста.
В результате пострадали водитель мопеда и его 15-летняя девочка-пассажир, а также водитель велосипеда.