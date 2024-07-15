В Новороссийске на пожаре пострадали люди

В Новороссийске на пожаре пострадали люди. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщили РИА Новости со ссылкой на оперштаб Кубани.

Огонь в лесном массиве заметили ночью. Людей с прилегающих территорий оперативно эвакуировали.

В результате возгорания на базе отдыха «Романтик» повреждено 60 построек, на базе отдыха «Голубая волна» — 8 построек и 5 машин.

За медпомощью в больницу Новороссийска обратились 2 пострадавших, они отказались от госпитализации. В пункте временного размещения остаются 17 человек.