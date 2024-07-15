В Касимовском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода
Трагедия произошла 14 июля на 197-м километре дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. От полученных травм мужчина скончался на месте.
В Касимовском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает ИД «Пресса».
Трагедия произошла 14 июля на 197-м километре дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. 23-летний касимовец за рулем «ВАЗ 2115» сбил 51-летнего пешехода перед мостом через Оку.
От полученных травм мужчина скончался на месте.
Проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.
Фото: Госавтоинспекция отдела полиции «Касимовский»