В Касимовском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода

Трагедия произошла 14 июля на 197-м километре дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В Касимовском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Трагедия произошла 14 июля на 197-м километре дороги Ряжск — Касимов — Нижний Новгород. 23-летний касимовец за рулем «ВАЗ 2115» сбил 51-летнего пешехода перед мостом через Оку.

От полученных травм мужчина скончался на месте.

Проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.

Фото: Госавтоинспекция отдела полиции «Касимовский»