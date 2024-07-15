В Госдуму внесут проект о штрафах за преследование

К преследованию будут относить попытки общения «при явно выраженном несогласии гражданина», беспокоящие сообщения и «демонстрацию присутствия», сбор и передачу данных о жертве и ее близких. Максимальный штраф будет составлять 3 тысячи.

В Госдуму внесут проект о штрафах за преследование. Об этом сообщает РИА Новости.

К преследованию будут относить попытки общения «при явно выраженном несогласии гражданина», беспокоящие сообщения и «демонстрацию присутствия», сбор и передачу данных о жертве и ее близких.

Отмечается, что если в таких действиях нет состава уголовного преступления, преследователя оштрафуют на 2 тыс рублей. Если преследование ведется с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета, штраф будет составлять 3 тысячи.

За повторное преследование злоумышленника предлагают арестовывать на 15 суток.