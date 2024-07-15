В Екатеринбурге женщина покончила с собой на глазах у четырехлетнего сына

В Екатеринбурге женщина покончила с собой на глазах у четырехлетнего сына. Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что погибшая написала предсмертную записку и обвинила в своей смерти незнакомую близким женщину. В момент ее гибели дома находился четырехлетний мальчик. Его госпитализировали.

«Решается вопрос о помещении мальчика в специализированное учреждение для несовершеннолетних — для социальной реабилитации», — подчеркнули в сообщении.