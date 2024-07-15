В Екатеринбурге неизвестный напал на девушку в парке и попытался ее изнасиловать

В Екатеринбурге на 24-летнюю девушку напал неизвестный и пытался изнасиловать. Об этом сообщает Mash Ural.

Инцидент произошел 14 июля. Девушка шла домой через парк, в котором к ней «привязался» мужчина. В какой-то момент он ударил ее по голове, схватил за волосы и потащил по земле в лес. Ее заметил и спас прохожий.

У пострадавшей диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы.

Нападавшего разыскивает полиция.