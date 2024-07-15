Следственный комитет предупредил россиян о мошенниках

Обнаружен фейковый сайт, мимикрирующий под официальную страницу ведомства в интернете.

Следственный комитет России обнаружил фейковый сайт, мимикрирующий под официальную страницу ведомства в интернете. Об этом сообщил депутат Госдумы Антон Немкин.

На фальшивом сайте предлагают оказать содействие участникам СВО и членам их семей в получении установленных законом выплат. Злоумышленники предлагают оставить персональную информацию.

Потом они связываются по телефону и просят оплатить стоимость запроса.