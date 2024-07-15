Сборная Испании одержала победу на Евро-2024

Матч с Англией, который состоялся в Берлине, закончился со счетом 2:1.

Сборная Испании одержала победу на Евро-2024. Об этом в понедельник, 15 июля, сообщила Газета.ru.

Решающий матч проходил в Берлине. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Первый мяч в ворота на 47-й минуте забил испанец Нико Уильямс с передачи Ламина Ямаля. Англия сумела сравнять на 73-й минуте, гол оформил Коул Палмер, ему ассистировал Джуд Беллингем. Победу на турнире Испании принес удар Микеля Оярсабаля, голевая передача на счету Марка Кукурельи.

Эта победа Испании стала рекордной — команда выиграла чемпионат Европы четыре раза, взять больше трофеев европейского первенства не удавалось никому. Трижды титул чемпиона Европы завоевывала Германия, по два раза — Италия и Франция.