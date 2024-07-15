Рязанская НПК и LADA Sport ROSNEFT провели игровой мастер-класс для детей

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (входит в перерабатывающий комплекс «Роснефти») совместно с командой LADA Sport ROSNEFT провели для детей работников предприятия и учеников рязанской школы № 47 игровой мастер-класс в рамках 4-го этапа Чемпионата России по картингу, который прошел в минувшие выходные в Рязанской области.

В ходе мастер-класса юные гости развивали навыки командной работы. Дети тренировали реакцию и логическое мышление для погружения в гоночную спортивную подготовку. Пилоты LADA Sport ROSNEFT рассказали ребятам, как организована работа команды и какими знаниями должен обладать профессиональный гонщик. Спортсмены продемонстрировали возможности гоночного автомобиля — LADA VESTA SPORT класса «Супер-Продакшн», на котором выступают пилоты команды в высшей лиге российских гонок. Также дети посетили заезды 4 этапа Чемпионата и познакомились с гоночной техникой. Все участники мастер-класса получили памятные подарки и автографы от пилотов команды LADA Sport ROSNEFT.

Картинг — первая ступень мирового автоспорта. «Роснефть» и команда LADA Sport ROSNEFT много лет совместно поддерживают этот вид спорта, предоставляя молодежи возможность продолжить карьеру в качестве профессиональных пилотов.

«Роснефть» является генеральным спонсором команды с 2015 года, поддерживая успехи пилотов LADA и развивая российский автоспорт. Благодаря такому сотрудничеству команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил ряд инновационных продуктов: бензин Pulsar-100 и спортивное гоночное масло Rosneft Magnum Racing.

Рязанская НПК — один из крупнейших НПЗ в отрасли. Среди продукции завода — высокооктановый бензин АИ-100 PULSAR, который был специально разработан для высокофорсированных двигателей гоночных автомобилей.

Технологии, испытанные в жестких условиях автоспорта, стали доступны всем автомобилистам — заправить свою машину топливом Pulsar-100 и приобрести моторное масло Magnum Racing можно на АЗС Компании.